الشباب يسعى لفك عقدة النصر

يسعى الشباب لفك عقدة جاره النصر حينما يلاقيه يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الشباب في إنهاء تفوق جاره النصر عليه حيث لم ينجح في هزيمته في آخر 7 مباريات جمعتهما في دوري المحترفين السعودي.

وعلى الرغم من تفوق الشباب على النصر في مواجهتهما المباشرة منذ انطلاق دوري المحترفين إلا أنه لم يعرف الفوز في آخر 7 مباريات أقيمت بينهما منذ عام 2016.

وكان آخر فوزٍ للشباب في دوري المحترفين على النصر في موسم 2015-2016 حينما هزمه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 والتي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد وسجّل هدفيه مهاجمه الجزائري السابق محمد بن يطو ومدافعه سند شراحيلي، في حين سجّل هدف النصر الوحيد لاعبه البولندي السابق أدريان ميرزفيسكي.

والتقى الفريقان في 23 مباراة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، وفاز الشباب في 8 مباريات، في حين فاز النصر في 7 مباريات، وتعادلا في 8 مباريات.

ويملك الشباب أفضلية على النصر في أطول سلسلة عدم خسارة ضد النصر بواقع 10 مباريات متتالية كانت من موسم 2008-2009 حتى موسم 2012-2013.

ويعول النصر كثيراً على مهاجميه الأجانب أمام الشباب حيث تمكنوا من حسم آخر 5 انتصارات له والتي انتهت بنفس النتيجة 1-صفر، حيث تناوب على تسجيلها الباراغوياني فيكتور أيالا والمغربي محمد فوزير والكونغولي جونيور كابانانغا والنيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل السلبي في ذهاب هذا الموسم.