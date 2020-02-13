الهلال يعزز صدارته بفوز صعب على الفيحاء

واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب أمام مضيفه الفيحاء 1-صفر ليعزز صدارته، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته ووجد صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى الفيحاء خاصة في الشوط الأول في ظل التنظيم الدفاعي المميز لأصحاب الأرض.

ولاحت أولى الفرص الهلالية في منتصف الشوط الأول حينما سدد مدافعه محمد البريك كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس الأردني عامر شفيع.

ورد الفيحاء بهجمةٍ مرتدة كادت أن تسفر عن هدف السبق حينما اخترق لاعبه الغاني صامويل أوسو دفاع الهلال وسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وكاد الهلال أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف حينما ارتقى محمد كنو لعرضية زميله البيروفي آندري كاريو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد مهاجمه صالح الشهري أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله كاريليو بقدمه نحو مرمى الفيحاء إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الهلال هجومه وأهدر مهاجمه صالح الشهري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 69 تمكن مدافع الهلال محمد البريك من افتتاح التسجيل لفريقه بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري ليسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الفيحاء.

وهدأت المباراة بعد الهدف حيث لم تسنح فرص خطيرة على مرمى الفريقين لتنتهي المباراة بفوز الهلال 1-صفر ليعزز صدارته.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة ليتصدر بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن وصيفه النصر الذي تنتظره غداً مباراة قوية أمام الشباب، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.