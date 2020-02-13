تاريخياً.. الهلال يعاني في "المجمعة"

بين الرياض والمجمعة حسابات تشغل بال أبناء الفريق العاصمي، حسابات يسعى فيها الهلال لتعزيز صدارته، خاصة أن لقاء الجولة 18 يحمل في طياته منافساً أعاد إلى الذاكرة الهلالية 12 منافسة خاضها الفريق على أرض وبين جماهير الفيحاء والفيصلي، مباريات كان الفوز فيها من نصيب الأزرق في 7 مباريات، مقابل التعادل مع الفيصلي في 4 مواجهات.

أما عن الخسارة فهي ما زالت عالقة في ذاكرة أبناء الرياض، السابع عشر من ديسمبر من عام 2017، يومها أحرج الفيحاء الصاعد الجديد وقتها حامل اللقب بالفوز عليه في أولى المباريات التي جمعته معه بدوري المحترفين بهدفين لهدف، أوقف على إثرها أصحاب الأرض سلسلة انتصارات الهلال تحت قيادة الأرجنتيني دياز التي بدأت في أكتوبر 2016.

أما عن عنابي سدير فقد نجح في 24 من نوفمبر 2018 بفرض أول تعادل على متصدر الدوري السعودي في ذاك الموسم وحرمانه من تسجيل فوزه العاشر على التوالي بالبطولة ليعود بعدها الفيصلي بعام وثلاثة أشهر ويقتنص من ضيفه الهلالي نقطة ثمينة في العشرين من يناير الماضي بالتعادل بهدفين لكل فريق موقفاً سلسلة انتصارات الأزرق.

الموسم الحالي، لقاء الذهاب شهد تعادل الفيحاء في الرياض بهدف لمثله أمام الهلال ضمن الجولة الثالثة، والخميس يسعى فريق الروماني رازفان لوشيسكو يسعى إلى انتزاع النقاط الثلاث وتعزيز الصداره فالهلال يملك في رصيده 38 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر فيما الفيحاء يحتل المركز العاشر بإحدى وعشرين نقطة.