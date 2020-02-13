عبداللطيف الحسيني: الإرهاق الذهني أخطر على اللاعب من البدني

أكد المدرب عبداللطيف الحسيني والمحتخصص في الإعداد اللياقي والبدني، أن التأثير السلبي للتنقلات المتعددة للأندية السعودية، ينخفض في حال كانت المباريات مع فرق أضعف منها ووجود دكة قوية.

وقال الحسيني في مقابلة مع "في المرمى" إن التنقلات المتعددة للأندية أمر طبيعي في كرة القدم، مضيفاً أنه في حال امتلك المدرب دكة جيدة فإنه باستطاعته تفادي إجهاد لاعبيه، مضيفاً أن السفر إلى مدن المباريات يعد من أهم الخطوات بدلاً من العودة إلى المدينة الأم للنادي.

وأضاف: الراحة دائماً هي جزء من التدريب وعلى المدرب أن يمنح اللاعبين الراحة بعد لعب 4 أو 5 مباريات وهم أكثر من يعلم متى تمنح الراحة من عدمها، والاسترجاع المبكر والذهاب فوراً إلى موقع المباراة التالية بدلاً من العودة إلى مدينة مقر النادي يعد من أهم الخطوات لتفادي الإجهاد.