الاتحاد في مهمة صعبة أمام أولمبيك آسفي

تختتم مساء يوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، باللقاء الذي يجمع بين أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة في جولة الإياب على ملعب المسيرة الخضراء بالمغرب.

وكانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة.

ويسعى الاتحاد للانتصار أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي فيما يحتاج الفريق المغربي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لبلوغ نصف النهائي.

وينتظر فريق الشباب السعودي الفائز من تلك المباراة في المربع الذهبي بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في ربع النهائي بالفوز 7 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كانت المواجهة الأولى في نصف النهائي البطولة تحددت وستجمع بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم الأحد المقبل قبل العودة المقرر لها 15 مارس.