الوحدة يعيد أهلي جدة لدوامة الخسائر

أعاد الوحدة ضيفه أهلي جدة إلى دوامة الخسائر بعد فوزه عليه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الوحدة تفوقه على أهلي جدة بعد فوزه عليه ذهاباً وإياباً حيث فاز في مواجهة الذهاب 2-1 التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

وفرض الأهلي سيطرته في الدقائق 20 الأولى ووضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سلمان مؤشر الذي تلقى تمريرة من زميله حسين المقهوي وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي حول عرضية زميله سلمان مؤشر بقدمه نحو مرمى الوحدة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 28 تمكن البرازيلي لويس غوستافو لاعب الوحدة من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني ظهر الوحدة أكثر تنظيماً في حين غابت خطورة الأهلي الذي لم يظهر بمستواه على الأقل في الشوط الأول.

وسنحت أولى الفرص للوحدة للاعبه البرازيلي أنسيلمو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأهلاوي.

وواصل الوحدة هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الأسترالي كريغ غودوين الذي تلقى تمريرة من زميله المالي يوسف نياكاتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 82 تمكن المالي يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الثاني للوحدة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله غودوين ليضع الكرة بذكاء في شباك الأهلي.

ولم يتوقف هجوم الوحدة وكاد لاعبه حمد الجيزاني أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة الأهلاوية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 33 نقطة ليحافظ على المركز الرابع وبفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث.