الرائد يعود للانتصارات عبر نقاط أبها

استعاد الرائد توازنه عقب فوزه أمام ضيفه أبها 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الرائد في إيقاف مسلسل نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بخسارته أمام الأهلي والهلال وتعادله أمام الاتحاد.

وشهد الشوط الأول أفضلية للرائد الذي أنهاه متقدماً بهدف سجله لاعبه السوري جهاد الحسين عند الدقيقة 15 عقب تلقيه تمريرة من زميله الكاميروني أرناود دجوم ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء أبها الذي فرض سيطرته ووضحت رغبته بتسجيل هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه التونسي سعد بقير الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل أبها هجومه ونجح مهاجمه فراس شواط بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد الخثلان ليسدد الكرة بذكاء في شباك الرائد.

وكثّف الرائد محاولاته بحثاً عن الهدف الثاني ونجح مهاجمه الكولومبي ماركو بيريز بهز شباك أبها عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله رائد الغامدي ليسدد الكرة في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وفي الوقت بدل الضائع سجّل مهاجم الرائد ماركو بيريز الهدف الثالث لفريقه إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن فريقي الأهلي والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع، وبقي أبها على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز التاسع.