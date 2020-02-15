هامبيرغ وبرونو يؤكدان عزيمة الاتحاد بلوغ نصف نهائي كأس محمد السادس

أكد الهولندي بيت هامبيرغ، مدرب نادي اتحاد جدة، عزم الفريق على الفوز أمام المضيف أولمبيك آسفي في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال هامبيرغ، مساعد تين كات سابقا، ومدرب الفريق الحالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: حضرنا إلى هنا لخطف بطاقة التأهل، ولقد لمست من اللاعبين روحا عالية ورغبة في الانتصار، كما أننا نعلم مدى صعوبة المباراة ومدى قوة الخصم على ملعبه ولكن نملك الطموح للمواصلة في البطولة.

وكشف المدافع البرازيلي برونو رغبة اللاعبين في الوصول إلى الدور القادم، وقال: لا مجال لخلق الأعذار والجميع عازم على تحقيق الانتصار، وأرضية الملعب جيدة لذلك سنقاتل من أجل بلوغ نصف النهائي.