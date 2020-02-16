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الرابطة تنقل لقاء الشباب وضمك من ملعب "الملز"

المصدر: العربية.نت
من لقاء سابق للشباب أمام ضمك
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أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، نقل مواجهة الشباب وضمك ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء الخميس المقبل، لكن تم نقلها لملعب الأمير خالد بن سلطان.

وأوضحت اللجنة، أن نقل المواجهة جاء بناء على الخطاب الذي تلقته من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمتضمن طلب نقل المواجهة بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة لأرضية الملعب الرئيسي.

كلمات دالّة

#الشباب, #المحترفين, #ضمك

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