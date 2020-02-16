إدارة الشباب: لم نستعن بـ"جاليات وافدة".. وتصويرهم يهدف إلى الإساءة

نفى نادي الشباب استعانته ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراته الأخيرة أمام النصر، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الشباب بيانا صحافيا، يوم الأحد، ذكر خلاله: تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

وأضاف: وتنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق، كما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال.

وواصل البيان: كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد بأن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت إدارة في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل.

وأكد نادي الشباب في بيانه الذي ذيُل باسم خلف الهويشان الرئيس التنفيذي أنه يفتخر بمحبي الفريق من مختلف الأطياف والمواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج السعودية.