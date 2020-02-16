لوتشيسكو: شباب الأهلي "مميز".. والشلهوب الغائب الوحيد

وصف الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السعودي شباب الأهلي دبي الإماراتي بـ"الفريق الذي يقدم كرة قدم جميلة"، مشيراً إلى أن فريقه يأمل بالعودة إلى الرياض منتصراً في مباراة الفريقين ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: سنلعب مباراة هامة أمام فريق متميز، يقدم كرة قدم جميلة ويحقق نتائج رائعة في الدوري الإماراتي، لكن يجب علينا أن نعد أنفسنا بشكل جيد لتحقيق الفوز.

وزاد: لعبنا 3 مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونريد أن نعود من مباراة شباب الأهلي دبي إلى الرياض بنقاط الفوز ورفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط.

وختم رازفان حديثه قائلاً: نحن فريق كبير علينا تحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف التي وضعناها، وجميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض المباراة ما عدا محمد الشلهوب الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.