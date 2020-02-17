أهلي جدة يقيل المدرب السويسري غروس من منصبه

أعلنت إدارة أهلي جدة يوم الاثنين إقالة المدرب السويسري كريستيان غروس من منصبه وتكليف مازن بهكلي بتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وكشفت إدارة الأهلي أنها أنهت إجراءات الارتباط بالمدرب السويسري (65 عاماً) خلال الأيام التي تبعت خسارة الفريق أمام الوحدة بهدفين دون رد في مسابقة الدوري المحلي.

وعاد غروس، الذي حقق الثنائية المحلية مع أهلي جدة موسم 2015-2016، إلى تدريب الفريق للمرة الثالثة في مشواره وذلك أواخر أكتوبر الماضي عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بعد الجولة الثالثة وتم تكليف صالح المحمدي بتدريب الفريق حتى تعيين غروس.

وخاض غروس 16 مباراة مع أهلي جدة في مختلف البطولات، تعرض فيها إلى 4 خسائر في الدوري أمام الحزم والشباب والهلال والوحدة، وتعادل في الظهور الآسيوي الأول مع الوحدة الإماراتي، فيما بلغ نصف نهائي كأس الملك الذي سيخوضه أمام النصر.