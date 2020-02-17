العين الإماراتي يستضيف النصر في لقاء "التعويض"

يبحث النصر السعودي عن تعويض تعثره في المرحلة الأولى حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد هزاع بن زايد في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وتعثر النصر في افتتاح موجهاته بدوري أبطال آسيا حينما تعادل على أرضه أمام السد القطري بنتيجة 2-2 يوم الثلاثاء الماضي في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويواجه البرتغالي روي فيتوريا أزمةً كبيرة في خط الدفاع تلازمه للمباراة الثانية على التوالي بعد استمرار غياب الثنائي المدافع عبدالله مادو وعمر هوساوي المصابين، حيث سيشارك بدلاً عنهما الثنائي نايف الماس وعبدالاله العمري اللذان لعبا في المباراة السابقة أمام السد القطري.

وسيدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات والتي غابت عنه في 3مباريات متتالية، بعد فوزه الكبير على جاره الشباب 4-2 في مباراة مثيرة نجح من خلالها أصفر العاصمة من قلب تأخره 2-1 إلى فوز 4-2 في الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل يبحث العين الإماراتي عن تضميد جراحه واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول بهذه النسخة عقب خسارته الكبيرة أمام ضيفه ساباهان الإيراني 4-صفر يوم الثلاثاء الماضي.

ويواجه العين الإماراتي بطل المسابقة في النسخة الأولى عام 2003 خطر الخروج المبكر من هذه النسخة حيث إن تعثره في مواجهة النصر سيصعب مهمته كثيراً في التأهل كون اللقاءين الافتتاحيين على أرضه وبين جماهيره.

وحقق العين فوزاً كبيراً على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4-1 في الدوري الإماراتي ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر شباب الأهلي دبي إلى 5 نقاط.