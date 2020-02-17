الهلال يتخطى شباب الأهلي بثنائية غوميز

قاد الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال فريقه لحسم مواجهته أمام مضيفه شباب الأهلي، بفوزه 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد راشد في مدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

وتقدّم شباب الأهلي عند الدقيقة 24 عن طريق لاعبه يوسف جابر قبل أن يتمكن الفرنسي غوميز من تسجيل هدفين للهلال عند الدقيقتين 36 و72.

وبدأت المباراة بهجوم هلالي كان أن يثمر عن هدف مبكر حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ماجد ناصر الذي تصدى لها بصعوبة.

واضطر الروماني رازفان لوتشيسكو إلى إجراء تغييره الأول بعد مرور 16 دقيقة، حينما أخرج لاعبه المصاب عبدالله عطيف وأشرك اللاعب محمد كنو بديلاً له.

وعند الدقيقة 24 تمكن مدافع شباب الأهلي يوسف جابر من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني فيدريكو برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى لاعبه سالم الدوسري تمريرة من زميله الإيطالي سباستيان جوفنيكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ماجد ناصر الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 36 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل هدف التعادل للهلال بعدما حول عرضية زميله جوفينكو برأسه لتسكن شباك الحارس الإماراتي، ماجد ناصر.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه جوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس، ماجد ناصر.

وكثّف الهلال هجومه ونجح مهاجمه غوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعدما حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه لتستقر في شباك شباب الأهلي.

ورد شباب الأهلي سريعاً وأهدر لاعبه حارب عبدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز هيكل لينفرد بمرمى الهلال، ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي المتصدر والذي فاز على ضيفه شاهر خودرو الإيراني 3-صفر، في حين بقي شباب الأهلي بلا نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.