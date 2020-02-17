ثنائية المؤشر تمنح أهلي جدة نقاط استقلال طهران

قاد سلمان مؤشر لاعب أهلي جدة فريقه إلى تحقيق انتصار صعب على ضيفه استقلال طهران الإيراني 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد جابر الأحمد بالكويت يوم الاثنين في المرحلة الثانية، ضمن مواجهات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي بتعويض تعادله في المرحلة الأولى أمام الوحدة الإماراتي خارج أرضه بهدف لمثله، إذ حقق فوزه الأول بدوري أبطال آسيا في هذه النسخة.

ودخل الأهلي المباراة بظروف فنية صعبة بعدما أقالت إدارته السويسري كريستيان غروس مدرب الفريق قبل اللقاء بـ24 ساعة وكلفت السعودي مازن بهكلي الذي نجح باختباره الأول.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 17 حينما تمكن مهاجمه سلمان مؤشر من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء ورد استقلال طهران سريعاً، بعدما تمكن لاعبه أمير أرسلان مطهري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 22 بعدما واجه مرمى الأهلي ووضع الكرة في الشباك.

وكثّف الأهلي هجومه بحثاً عن هدف التقدم ونجح عند الدقيقة 29 حينما أكمل مهاجمه سلمان مؤشر تمريرة زميله عبدالرحمن غريب بقدمه في شباك استقلال طهران.

وعند الدقيقة 41 أهدر لاعب استقلال طهران فاريه غفوري فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس الأهلي ياسر المسيليم ببراعة.

وفي الشوط الثاني كثّف الضيوف محاولتهم لتسجيل هدف التعادل إلا أن الأهلي كانت له كلمة الحسم لتنتهي المباراة بفوزه 2-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر بفارق الأهداف عن الوحدة الاماراتي، الذي فاز على الشرطة العراقي 1-صفر، وبقي استقلال طهران على رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز الأخير.