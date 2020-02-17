فيتوريا: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة العين

أكد روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، أن الفريق يطمح لتحقيق النقاط الثلاث في مباراته أمام العين، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق اللقاء: حضرنا إلى العين من أجل الفوز، أعرف أن خصمنا قوي وصعب ولديه إمكانات فردية وجماعية ومدرب جيد.

وأضاف: كنا نتمنى لو أن لدينا وقتا أكثر بين المباراتين من أجل الاستشفاء للاعبين الذين يعانون من الإصابات، لأنه عندما تكون لديك مباريات في أوقات قصيرة، الموضوع يصبح ذهنيا أكثر، إذ لعبنا مباراتين بذلنا فيهما مجهودات كبيرة أمام السد والشباب.

ووصف فيتوريا مجموعة النصر بالصعبة والقوية، وأردف: لدى نادي العين نقاط قوة وضعف، وأرى أن مباراتنا أمامهم تقف على تفاصيل صغيرة وهي التي ستحدث الفوارق، وأعرف مدرب العين بيدرو إيمانويل جيدا، وأتمنى له التوفيق مع ناديه ولكن بعد مباراتنا.