منتخب السعودية يلاقي فلسطين في كأس العرب للشباب

يفتتح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يوم الثلاثاء مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا. ويلاقي الأخضر منتخب فلسطين في تمام الـ2:45 مساءً "بتوقيت السعودية"، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

واختتم المنتخب مساء يوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب فلسطين بحصة تدريبية تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

وتضم قائمة المنتخب للمشاركة في البطولة 23 لاعبًا: رائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسلطان القحطاني، ومحمد العوفي، ونواف المطيري، وسعد الموسى، وخالد دغريري، وفهد الدوسري، وعلي العبسي، وباسل الحضيف، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وزياد الجهني، ومحمد محزري، وسلطان العنزي، وعوض الناشري، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وأحمد البصاص، وهيثم عسيري، وحسن العلي، ومحمد مران، وسلطان السريحي.

وأكد المدير الفني للمنتخب بندر باصريح خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء الاثنين على قوة المجموعة التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات مصر والجزائر وفلسطين، مشيرًا إلى أن قوة المجموعة ستكون عائدًا بالنفع الفني على المنتخبات.

وعبّر باصريح عن ثقته بلاعبي الأخضر خلال منافسات البطولة، مبينًا أنه على الرغم من قصر فترة الإعداد إلا أن ثقته بما سيقدمه اللاعبون لا حدود لها بالظفر بنقاط المباراة الافتتاحية وباقي المباريات.