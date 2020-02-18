المنتخب السعودي يتغلب على فلسطين برباعية في كأس العرب للشباب

المصدر: الرياض - د ب أ

فاز المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم والمقامة حاليا بالسعودية.

وأنهى الأخضر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24.

وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56، ثم عاد مران ليعزز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقة65.

واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

وحصد المنتخب السعودية رصيده لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر مساء يوم الثلاثاء.

وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب ليبيا على شقيقه السوداني بهدفين نظيفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المنتخب الليبي هدفيه في الدقيقتين 54 و71 عن طريق الثنائي نور الدين القليب وإسلام الغناي.

وحصد المنتخب الليبي رصيده لـ3 نقاط في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الإمارات مع السنغال مساء يوم الثلاثاء.