خطأ غريب من حارس العين يمنح النصر النقاط الثلاث

حقق النصر السعودي 3 نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب أمام مضيفه العين الإماراتي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد هزاع بن زايد، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وغلب على الفريقان الحذر الدفاعي في الشوط الأول والذي انحصر فيه اللعب بمنتصف الملعب وكثرت فيه التمريرات الخاطئة خاصة في الربع ساعة الأولى.

وعند الدقيقة 18 ارتكب مدافع النصر نايف الماس خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد كرة ليخطفها التوغولي كودغو لابا ويمررها لزميله عمر ياسين الذي سددها في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وحاول النصر العودة سريعاً وكاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس خالد عيسى.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرض النصر سيطرته مبكراً وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل والذي كاد أن يحدث حينما سدد لاعبه المغربي نور الدين أمرابط كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه نور الدين أمرابط الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي جوليانو وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه مختار علي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57 حينما حول عرضية زميله نور الدين أمرابط بقدمه في شباك الحارس خالد عيسى.

ورد العين سريعاً وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه التوغولي كودغو لابا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الكازخستاني اسلام خان ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 ارتكب حارس العين خالد عيسى خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد كرة سهلة ليخطفها مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله ويسددها في الشباك الخالية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف السد الذي تغلب على سابهان الإيراني 3-0 بفارق الأهداف، وبقي العين دون نقاط ليبقى في المركز الأخير.