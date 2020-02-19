الوحدة في مهمة خطف المركز الثالث أمام الفيحاء

يتطلع الوحدة لمواصلة انتصاراته وخطف المركز الثالث حينما يستضيف الفيحاء على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يسعى الشباب لتضميد جراحه حينما يستضيف ضمك على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته والتقدم إلى المركز الثالث حينما يستضيف الفيحاء المتعثر، ويدخل الوحدة المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق برفقة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو الذي قاد فريقه للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وأكد الوحدة تفوقه أمام أهلي جدة بعدما كرر تفوقه بفوزه عليه إياباً في المرحلة الماضية بنتيجة 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في إيقاف مسلسل الخسائر وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر التي باتت قريبة منه عقب خسارتيه أمام الهلال والحزم ليتراجع إلى المركز 11 برصيد 21 نقطة.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، يسعى الشباب لاستعادة توازنه حينما يستضيف ضمك المتألق. ويأمل الشباب في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر مباراتين له آخرهما هزيمته أمام النصر 4-2 في المرحلة السابقة.

وكان الشباب قريباً من تحقيق انتصار ثمين على النصر حينما كان متقدماً 2-1 حتى الدقيقة 80 والتي شهدت انقلاب الموازين لأصفر العاصمة الذي حسم اللقاء بفوزه 4-2.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن أبها صاحب المركز التاسع.

وفي المقابل يتطلع ضمك لمواصلة أدائه المميز بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة في آخر خمس مباريات خاضها.

وجمع ضمك 7 نقاط في آخر خمس مواجهات له في الدوري حيث تعادل أمام فرق الاتفاق والفتح والنصر والعدالة وفاز على مضيفه اتحاد جدة 2-1 في المرحلة الماضية ليتقدم إلى 14 رافعاً رصيده إلى 14 نقطة.