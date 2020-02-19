ملائكة: خالفت تعليمات المدرب.. فدخلت التاريخ

اعترف مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي أنه خالف تعليمات مدربه البرازيلي تشاموسكا عندما تقدم في ركلة ركنية سجل منها هدفاً تاريخياً في تعادل الفريقين 2-2 في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ملائكة لـ"في المرمى": رفض المدرب تشاموسكا أن أغادر المرمى لكنني تقدمت للركنية وسجلت هدفاً لا يمكن نسيانه لأنه جاء من كرة متحركة وكنت أتمنى منذ وقت طويل أن أفعل ذلك.

وزاد: الهدف الأساسي لحارس المرمى حماية مرماه، وحقيقة تصديت للكثير من الكرات في تلك المباراة، لكن لم يتم الحديث عنها بقدر الهدف الذي أحرزته.