منصور بن مشعل يطالب الأهلاويين بنقاط الفتح

طالب الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي أهلي جدة، لاعبي الفريق بتحقيق نقاط مباراة الفتح التي ستقام نهاية الأسبوع الجاري من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة.

ويلتقي أهلي جدة مع ضيفه الفتح يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون المدرب السعودي مازن بهكلي، مسؤولاً عن الفريق في لقاء الفتح بعدما قاد الأهلي إلى الفوز على استقلال طهران آسيوياً بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، بينما يحل الفتح في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.