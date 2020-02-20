الشباب يخرج من مأزق ضمك في الدقائق الأخيرة

انتزع الشباب فوزاً ثميناً أمام ضيفه ضمك بانتصاره 3-2، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وبدأ الشباب المباراة بهجوم مكثف على مرمى ضمك نتج عنه هدف بعد مرور 17 حينما تصدى لاعبه البرازيلي سيبا لركلة جزاء وسددها في شباك ضمك.

وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي سيبا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المهاجم عبدالله الحمدان ليسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 45+4 ارتكب مدافع الشباب عبدالله الشامخ خطأً على مشارف منقطة الجزاء ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه، وتصدى البرازيلي رافييل كوستا لاعب ضمك للخطأ وسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك هجومه وحاول استغلال النقص العددي في صفوف الشباب بعد طرد لاعبه عبدالشامخ وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد لاعبه عبدالله الجوعي كرةً ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 56 تمكن الأرجنتيني ايميليو زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الجوعي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الشباب.

وحاول الشباب العودة مجدداً للمباراة وانتظر حتى الدقيقة 76 حينما تمكن مدافعه عبدالله الزوري من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي سيبا بقدمه في شباك ضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 28 نقطة ليبقى في المركز الثامن، وبقي ضمك على رصيده السابق 14 نقطة في المركز 14 مؤقتاً.