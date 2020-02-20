الفيحاء يعبر الوحدة.. وفيلانويفا يتألق بـ"ثنائية"

أوقف الفيحاء مسلسل انتصارات الوحدة بعد فوزه عليه 2-0، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويدين الفيحاء بهذا الفوز للاعبه الخبير كارلوس فيلانويفا الذي نجح بتسجيل هدفي الفوز لفريقه.

وكان الوحدة قد حقق انتصارين متتاليين في المرحلتين السابقتين أمام مضيفه أبها وضيفه أهلي جدة، في حين أن الفيحاء كان قد خسر في المرحلتين السابقتين أمام مضيفه الحزم وضيفه الهلال.

وشهد الشوط الأول سيطرة للوحدة في حين أغلق الفيحاء مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة لاعبه التشيلي الخبير كارلوس فيلانويفا.

وسنحت أولى الفرص الوحداوية لمهاجمه الأسترالي كريغ غودوين الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله فواز الصقور ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس الأردني عامر شفيع.

وواصل الوحدة هجومه وكاد مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز أن يفتتح التسجيل حينما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه إلا أنها أصابت عارضة الفيحاء.

وعند الدقيقة 28 تمكن التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل الهدف الأول للفيحاء بعد متابعته لتسديدة زميله المدغشقري فانيفا آندرياتسيما العائدة من الحارس عبدالله الجدعاني ليروض الكرة ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة أفضليته وبدأ مشواره نحو تسجيل هدف التعادل وسنحت للاعبه البرازيلي ايلتون جوزيه فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 69 تمكن التشيلي فيلانويفا لاعب الفيحاء من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وحاول الوحدة العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه البرازيلي ايلتون كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الوحدة هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز أن يسجل هدف تقليص الفارق حينما ارتقى لعرضية مواطنه ايلتون وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز الرابع.