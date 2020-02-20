المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا"

حافظ المنتخب السعودي على مركزه الـ 67 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات والصادر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020.

وتواجد الأخضر في المركز السادس على مستوى القارة الآسيوية، إذ يتصدر منتخب اليابان تصنيف القارة.

وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، ولم تطرأ أي تغييرات على قائمة المنتخبات العشرين الأولى في التصنيف في ظل ندرة المباريات الدولية في الفترة الأخيرة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في صدارة التصنيف برصيد 1765 نقطة وحلت فرنسا في المركز الثاني برصيد 1733 نقطة ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة.

وجاء منتخب إنجلترا في المركز الرابع برصيد 1661 نقطة ثم أوروغواي في المركز الخامس برصيد 1645 نقطة ثم كرواتيا في المركز السادس برصيد 1642 نقطة.

وحل منتخب البرتغال في المركز السابع برصيد 1639 نقطة يليه منتخب إسبانيا في المركز الثامن برصيد 1636 نقطة ثم الأرجنتين في المركز التاسع برصيد 1623 نقطة ثم كولومبيا في المركز العاشر برصيد 1622 نقطة.