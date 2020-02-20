لاعب اتحاد جدة يفضل تمثيل تشيلي على الأرجنتين

أكد ليوناردو خيل لاعب فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أنه يفضل تمثيل منتخب تشيلي على اللعب للمنتخب الأرجنتيني، خاصة أنه يحمل جنسية البلدين.

وقال خيل في تصريحات لإذاعة "روزاريو 3" الأرجنتيني، إنه يشتاق إلى مدينة روزاريو، مسقط رأسه، لكنه يعمل في الوقت الحالي على الانسجام والتألق مع فريق اتحاد جدة.

وأضاف أنه تبرع بمبلغ يقارب 5 ملايين بيزو أرجنتيني (أكثر من 80 ألف دولار أميركي)، لناديه السابق روزاريو سنترال، وهذا المبلغ جزء من مستحقاته السابقة لدى الفريق، وذلك لشراء معدات جديدة لفرق الناشئين.

وعن فريقه الاتحاد، أكد خيل أنه يتكيف بسرعة مع الأجواء واللغة، والفضل يعود في ذلك إلى زميله مارسيلو جروهي، الذي يأخذ بيده منذ يومه الأول في مدينة جدة السعودية.

وكان جيل قد انضم لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من صفوف فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.