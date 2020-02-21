الفتح يصعق أهلي جدة ويبعده عن صراع الصدارة

عمّق الفتح جراح مضيفه أهلي جدة بعدما هزمه 1-صفر لتتضاءل حظوظه في المنافسة، بالمواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضاءلت حظوظ الأهلي في المنافسة على لقب الدوري حيث إن الفارق بينه وبين المتصدر الهلال مرشح لأن يزيد إلى 11 نقطة في حال فوز الأخير على اتحاد جدة في مواجهتهما التي ستقام غداً السبت.

ويدين الفتح بفوزه لمهاجمه الجزائري سفيان بن دبكة الذي سجّل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأت المباراة بهجوم أهلاوي على مرمى كاد أن يسفر عن هدف مبكر حينما سدد مهاجمه السوري عمر السومة كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت من جانب القائم الأيمن.

في الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن الجزائري سفيان بن دبكة من افتتاح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله النرويجي غوستافو ويكهايم ليحول الكرة برأسه في شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني كثّف الأهلي محاولاته بحثاً عن هدف التعادل وكاد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي أن يهز شباك الفتح بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتاح عسيري ليسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وحاول الأهلي كثيراً الوصول لمرمى الحارس حبيب الوطيان في الشوط الثاني إلا أن الفتح ظهر بمستوى مميز وحافظ على تنظيمه الدفاعي لتنتهي المباراة بفوزه بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز 14، وبقي الأهلي على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الثالث.