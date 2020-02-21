الهلال واتحاد جدة.. كلاسيكو بطموحاتٍ مختلفة

سيكون ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمة نارية تجمع الهلال وضيفه اتحاد جدة، في كلاسيكو مثير في ختام المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات مختلفة، حيث يبحث الهلال عن تأمين صدارته وإبقاء فارق 3 نقاط مع وصيفه النصر في حين يسعى الاتحاد لتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر.

ويسعى الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزٍ جديد يؤمن به صدارته ويواصل أداءه المتألق هذا الموسم بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الروماني لوشيسكو، حيث حقق الفريق الفوز في آخر 5 مباريات له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وفي دوري أبطال آسيا الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه أمام فريقي شاهر خودرو الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتلقى رازفان ضربةً موجعة بعد تأكد غياب متوسط ميدانه عبدالله عطيف الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة شباب الأهلي يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بكامل قوته بتواجد الإيطالي سباستيان جوفينكو والفرنسي بافتيمبي غوميز والبيروفي آندري كاريليو والكولومبي غوستافو كويلار والبرازيلي كارلوس إدواردو والذين لم يشاركو مع بعض في المواجهات السابقة رغبةً من المدرب في التدوير بين لاعبيه.

ويدخل الهلال المواجهة وهو في المركز الأول برصيد 41 وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي النصر والذي سيلعب أمام الحزم قبل مواجهة الكلاسيكو بساعتين.

وفي المقابل سيكون اتحاد جدة مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد الابتعاد عن مناطق الخطر التي تحاصره هذا الموسم لاسيما عقب خسارة ضمك أمام الشباب أمس في افتتاح المرحلة.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي والذي سيبدأ مهمته من مواجهة الهلال، وسيكون مطالباً بتغيير حال الفريق فنياً لبدء رحلة الهروب من القاع.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية عقب فوزه أمام مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1-صفر في مواجهة الإياب يوم السبت الماضي ليضرب موعداً مع الشباب.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز 13 برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ضمك صاحب المركز 14.