فبراير يبتسم للهلاليين في الكلاسيكو

يتطلع الهلال لتأكيد تفوقه على ضيفه اتحاد جدة خلال مواجهاتهما في شهر فبراير، حينما يلتقيان يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام مواجهات المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما عرف الهلال طعم الفوز خلال مواجهاته التي تقام أمام اتحاد جدة في شهر فبراير، حيث يملك سجلاً مميزاً في ثاني الأشهر الميلادية.

والتقى الفريقان خلال شهر فبراير في 10 مواجهات كانت الغلبة للهلال في 6 مباريات في حين انتصر الاتحاد في مباراتين وتعادلا في مواجهتين.

والتقى الفريقان لأول مرة خلال شهر فبراير في عام 87 حينما التقى الفريقان في الدوري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفاز الهلال بنتيجة 5-2 سجّلها سعد مبارك "هدفين" ويوسف الثنيان "هدفين" وسعود الحمّاد، وسجّل هدفي الاتحاد محمد سويد وعبدالله غراب.

وفي فبراير عام 92 التقى الفريقان في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وانتصر الاتحاد بثنائية نظيفة سجلها اسماعيل حكمي ومحمد سويد.

وفي فبراير 94 التقى الفريقان ضمن منافسات كأس دوري خادم الحرمين الشريفين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وانتصر الهلال 3-1 سجّلها البرازيلي دي سانتوس "هدفين" والسنغالي موسى نضاو، وسجل هدف الاتحاد لاعبه التونسي لطفي المحايصي.

وفي فبراير 2001 التقى الفريقان في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز الهلال بهدف نظيف سجله مهاجمه حسين العلي، ليكرر الهلال تفوقه على الاتحاد بفوزه في مباراة الإياب التي أقيمت بعد 14 يوماً فقط من مواجهة الذهاب بانتصاره 2-1 سجلها مهاجمه الكولومبي ريكاردو غوميز "الكاتو" والبرازيلي توليو بينهيرو، وسجل هدف الاتحاد الوحيد مهاجمه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

وفي فبراير 2006 التقى الفريقان في الدوري الممتاز على استاد الأمير عبدالله الفيصل وتعادلا 2-2 حيث سجل للاتحاد مهاجمه السيراليوني محمد كالون ومحمد سويد، وسجل هدفي الهلال عمر الغامدي وفهد المبارك.

وواصل الهلال تفوقه الكبير على الاتحاد حينما التقوا في فبراير 2007 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وانتصر 2-1 سجلها مهاجمه ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وسجل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه نايف البلوي.

وفي فبراير 2011 حكم التعادل السلبي مواجهتهما التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لينجح الهلال ويفوز في فبراير 2012 على ذات الملعب بثنائية نظيفة سجلها نواف العابد ومحمد الشلهوب.

وفي فبراير 2016 نجح الاتحاد بتحقيق انتصاره الثاني على الهلال وهو الأخير له حينما فاز بهدف نظيف سجله مدافعه زياد الصحافي في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

آخر مواجهاتهما في شهر فبراير كانت في العام الماضي حينما التقوا على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة وفاز الهلال بثنائية نظيفة سجلها مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري.