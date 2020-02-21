كاريلي أمل الاتحاديين في الكلاسيكو

تعلق الجماهير الاتحادية آمالاً كبيرة بمدربها البرازيلي الجديد فابيو كاريلي لانتشال ناديهم من خطر الهبوط، الذي يلازمه للموسم الثاني على التوالي ووضعه في دائرة الأمان.

وعانى اتحاد جدة في آخر 3 مواسم له في دوري المحترفين السعودي، حيث أنهى موسم 2017-2018 في المركز التاسع، وأنهى الموسم الماضي بالمركز العاشر وبفارق 3 نقاط فقط عن الحزم الذي خاض لقاء ملحق الهبوط والصعود، في حين أنه يقع في منطقة الخطر هذا الموسم باحتلاله المركز 13 برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ضمك صاحب المركز 14.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة تعاقدها مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الدفة الفنية للفريق، خلفاً للهولندي تين كات المُقال لسوء النتائج ليكون المدرب الثالث للفريق هذا الموسم.

وشاءت الأقدار أن يبدأ كاريلي مشواره مع الاتحاد من على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف كاريلي في مؤتمره الصحافي الأول أن هدفه الرئيسي تحسين وضع فريقه وإبعاده عن مناطق الخطر، بالاضافة إلى تركيزه على مواجهة الشباب في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وقال كاريلي: "قبل حضوري كنت على علم بوضع الاتحاد والمشاكل التي تعرض لها الفريق هذا الموسم وتركيزي منصب على تجاوز العقبات ونعلم صعوبة المهمة ولكن سننجح بدعم الجميع ومن ثم سنركز على إعداد الفريق للموسم المقبل لإعادته لوضعه الطبيعي في المراكز المتقدمة".

ويعلم كاريلي أن فوزه على الهلال في عقر داره سيمنحه الكثير من الامتيازات لدى جماهير ناديه كونه سيوقف تفوق أزرق العاصمة على فريقه في المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه سيفتح نافذة أمل كبيرة، لأن تكون بقية مباريات الموسم مرحلة أولى للإعداد للموسم المقبل.

وسبق لكاريلي أن خاض تجربةً قصيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما استلم زمام الأمور الفنية للوحدة في الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي بعد مرور 13 مرحلة.

وقدّم كاريلي أداءً جيداً مع الوحدة الذي قاده في 13 مباراة، حيث حقق 6 انتصارات وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات ليحتل المركز الخامس.