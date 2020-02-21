لوتشيسكو: مركز الاتحاد لن يخدعنا.. وعطيف سيغيب لفترة طويلة

اعتبر الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال أن تواجد اتحاد جدة في مركز متأخر بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لا يعد مؤشراً على سهولة مباراة الفريقين في الكلاسيكو.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بالكلاسيكو والذي سيقام يوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بأن هذه المواجهة هي إحدى المباريات التنافسية بالدوري وأن فريقه اعتاد على مثل هذه التحديات.

وكشف لوتشيسكو لجماهير الهلال بأن إصابة عبدالله عطيف "ليست سهلة، وستبعده لفترة طويلة عن الملاعب". وأشار إلى أنه يحرص على إشراك اللاعب الجاهز بدنياً وذهنياً وفنياً.

وشدد لوتشيسكو على أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها كلاسيكو، لذلك فان مواجهة الغد لا تختلف عن غيرها بالنسبة للفريق.