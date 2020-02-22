جزائية قاتلة تمنح الهلال نقاط مباراة اتحاد جدة

قاد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين أمام ضيفه اتحاد جدة بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى الاتحاد الذي ظهر بمستوى مميز بقيادة مدربه الجديد البرازيلي فابيو كاريلي، الذي فضّل الاعتماد على الهجمات المرتدة خاصة في الشوط الأول.

ولاحت أولى الفرص في المباراة لصالح الإيطالي سباستيان جوفينكو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الفرنسي غوميز مهاجم الهلال أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد جحفلي إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين وبدأ الهلال الهجوم وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه البيروفي آندري كاريلو الذي تلقى تمريرة من زميله جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الاتحادي غروهي.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة حينما حول مدافعه محمد البريك عرضية مميزة لتجد المدافع الاتحادي حمدان الشمراني الذي حولها بقدمه نحو مرمى فريقه لتصيب القائم الأيمن للحارس غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه الايفواري ألفريد بوني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 سجّل البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد هدفاً بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكثّف الهلال هجومه في الوقت بدل الضائع وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 90+3 ليتقدم لها البرازيلي كارلوس إدواردو ويسددها لتجد الحارس غروهي الذي تصدى لها لتعود لإدواردو الذي سددها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 44 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن وصيفه النصر، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 13.