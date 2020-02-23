اتحاد جدة يقدم مذكرة شكوى حول أخطاء "VAR"

أعلنت إدارة اتحاد جدة تقديم مذكرة شكوى إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حول ما أسمته بكافة الأخطاء التحكيمية التي تعرض إليها الفريق خلال الموسم الجاري وآخرها أمام الهلال يوم السبت في الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان اتحاد جدة: تم تسجيل عدة أخطاء مؤثرة في مباراة الفريق أمام الهلال إذ تم إلغاء هدف صحيح في الدقيقة 79 بداعي التسلل وهو ما تم رصده بشكل خاطئ لأن الإعادة أظهرت عدم دقة الخطوط الموضوعة وقت خروج الكرة من قدم اللاعب الممرر.

وزاد: حسب توجيه "فيفا"، لا يحق للحكم السماح بأي إجراء خلال مناقشة الحالة مع الحكم المساعد لحين اعتماد القرار، لكن الحكم سمح بإجراء التبديل بعد تسجيل الهدف قبل أن يقرر إلغاءه، وهذا قرار خاطئ لأن التغيير كان بناءً على وضع الفريق في المباراة بعد احتساب الهدف.

وختم البيان: تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد مشابهة لتلك الحالة التي احتسبت على النادي لمصلحة الهلال، وحالة ضرب للاعب خالد السميري بدون كرة، كما أنه خلال تسديد لاعب الهلال لركلة الجزاء حدث دخول من جانب أحد اللاعبين في الهلال وذلك مخالفة صريحة لنص القانون الذي يفرض في حالة تصدي الحارس للكرة أن يتم احتساب خطأ على الفريق المسدد.

