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الثلاثاء.. الفيصل يعلن عن أكبر حدث رياضي تستضيفه السعودية

المصدر: العربية.نت
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يعقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن أكبر حدث رياضي ستستضيفه السعودية.

وكشفت مصادر "العربية" أن السعودية تستعد لتنظيم دورة ألعاب أولمبية تحوي خمساً وثلاثين لعبة مختلفة يتنافس عليها السعوديون.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية السعودية أن المؤتمر سيقام في الصالات الرياضية الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض والذي من المقرر فيه الإعلان عن أكبر حدث رياضي ستستضيفه وتنظمه السعودية في الفترة المقبلة.

وكانت السعودية استضافت عددا من الأحداث الرياضية العالمية في العامين الماضيين، مثل نزال الدرعية بين الملاكمين أنتوني جوشوا وأندي رويز، ورالي داكار 2020، والسوبر الإسباني والإيطالي، وكأس الدرعية للتنس وعدد من نزالات المصارعة للمحترفين.

كلمات دالّة

#عبدالعزيز بن تركي الفيصل, #الأولمبية السعودية, #الهيئة العامة للرياضة

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