شباك اتحاد جدة.. "المفضلة" لدى كارلوس إدواردو

أصبحت شباك اتحاد جدة المفضلة لكارلوس إدواردو لاعب الهلال بعدما هزها للمرة الثامنة في مسيرته مع فريقه لتكون الشباك الأكثر استقبالاً لأهدافه في جميع الدوريات التي شارك بها.

وسجل إدواردو (30 عاماً) هدفاً في اللحظات الأخيرة بمرمى مواطنه مارسيلو غروهي ليمنح الهلال الفوز وبلوغ النقطة رقم 44 في صدارة الترتيب وبفارق ثلاث نقاط عن مطارده النصر.

وخاض إدواردو تسع مباريات سابقة أمام اتحاد جدة منذ انضمامه إلى الهلال صيف 2015 قادماً من نيس الفرنسي، سجل خلالها 8 أهداف كأكثر فريق يهز شباكه.

وبدأت علاقة إدواردو مع شباك الاتحاد في فوز الأخير عام 2015 على الأزرق 4-3 في مباراة ذهاب دوري موسم 2015-2016، وفي الموسم اللاحق سجل هدفاً في المباراة الشهيرة التي فاز بها فريقه 3-1 في جدة، وهدفاً في مباراة ذهاب موسم 2017-2018 قبل أن يتعرض إلى قطع في الرباط الصليبي ويغيب لما تبقى من الموسم، وعندما عاد واجه اتحاد جدة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة في لندن صيف 2018 وسجل هدفاً، وفي الموسم الماضي سجل هدفاً في فوز فريقه 3-1 ضمن جولة الذهاب وغاب عن المباراة اللاحقة بسبب عقوبة الإيقاف، قبل أن يعود ويحرز هدفين في مباراة الجولة الرابعة من الموسم الحالي.

ويأتي نادي الرائد في المركز الثاني بعدما خاض إدواردو أمامه 9 مباريات سجل خلالها ستة أهداف وصنع 4 لزملائه، بينما الأهلي ثالثاً بـ5 أهداف من 9 مباريات سبق له اللعب فيها.

وساهم كارلوس إدواردو بـ7 أهداف أمام النصر في لقاء "ديربي الرياض" الشهير، إذ سجل 5 أهداف في مرمى النصر بدأها بلقاء كأس السوبر السعودي عام 2015، واختتمها بمواجهة الذهاب بينهما، كما صنع هدفين خلال تلك المباريات.

ويعتبر غنغامب الفريق الأكثر استقبالاً لأهداف إدواردو في فرنسا بعدما هز شباكه 5 مرات في مباراتين، بينما الدحيل القطري الفريق الآسيوي الذي سجل في مرماه كارلوس أكثر من البقية بواقع 4 أهداف من ذات العدد من المباريات، وفي البرتغال يعتبر فريق أولهانينسي أكثر فريق هز شباكه لاعب الهلال الحالي بهدفين وصناعة مثلهما خلال 3 مباريات.