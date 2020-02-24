إطلاق أول دوري لكرة قدم السيدات في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، يوم الاثنين، عن إطلاق دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد.

وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصًا للسيدات من سن 17 عامًا وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وأشاد الأمير خالد بن الوليد آل سعود بإطلاق الدوري، وقال: يعتبر انطلاق دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا، وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في السعودية، والعمل على دعمه".

وأضاف: خطوة إطلاق دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي، بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع، هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة، وتسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطًا وصحة".

وتابع: إن دعم المرأة في مجال الرياضة، والاعتراف بإنجازاتها الرياضية، يعتبران خطوة مهمة للمستقبل، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية من أجل إدارة اللجان المختلفة، وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة المتطلبات كافة، الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.