الفريدي يعود مجدداً عبر دوري الدرجة الثالثة الإسباني

اختار اللاعب الدولي السعودي السابق أحمد الفريدي إكمال مسيرته الرياضية المتوقفة منذ ما يقارب العام في نادي مليلة الإسباني، أحد أندية الدرجة الثالثة هناك، وذلك بعدما وقع معه يوم الاثنين عقداً يمتد لموسم ونصف.

وأنهى الفريدي في مطلع العام الماضي علاقته التعاقدية مع نادي النصر الذي لعب في صفوفه منذ 2014 في ثالث تجاربه الاحترافية داخل السعودية بعد الهلال الذي بدأ معه منذ الفئات السنية وحتى 2013، واتحاد جدة الذي مثله موسماً ونصف قبل الانتقال إلى النصر.

ولا يعرف مليلة الذي تأسس في العام 1946م ومر بمرحلة إعادة تأسيس والكثير من الأسماء، على المستوى الرياضي الإسباني إلا أواخر 2018 عندما وضعته القرعة في دور 32 بكأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد الذي تجاوزه بسهولة.



وبدأ النادي مشاركاته في 1946م من خلال المشارة في كأس العرش المغربي التي حصل على لقبها بلا خسارة وهو ما أهله للمشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، وبعد ذلك الموسم تعاقد مليلة مع للمرة الأولى مع عدة لاعبين لا ينتمون إلى المدينة.

وبعد عدة أعوام شهدت توقف نشاط الفريق (حتى 1976م) عاد الفريق إلى المشاركة في دوري الدرجة الثالثة وفي 1999 كان العام الأهم في مسيرة الفريق مؤخراً عندما قاده خوان رامون لوبيز كارو مدرب المنتخب السعودي السابق إلى صدارة مجموعته في الدرجة الثالثة لكنه فشل في الحصول على بطاقة التأهل إلى الدرجة الأعلى.

وكان الإنجاز الأهم للفريق في كأس ملك إسبانيا هو بلوغ ثمن النهائي موسم 2012-2013 قبل الخسارة أمام ليفانتي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

ويعتبر مليلة الفريق الأكثر استمراراً في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، إذ يلعب فيها منذ 33 عاماً وتحديداً منذ عام 1986، دون أن يصعد إلى الدرجة الثانية أو يهبط إلى الدرجة الأدنى.



ولم يمر على الفريق الكثير من النجوم المعروفين في عالم كرة القدم، ويعتبر الحارس الدولي المغربي منير محمدي أحد أشهر اللاعبين الذين مروا عبر الفريق.