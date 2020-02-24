الوحدة يتعاقد مع لاعب الرائد العمري

أعلن نادي الوحدة يوم الاثنين تعاقده مع لاعب الظهير الأيسر محمد العمري من نادي الرائد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر نادي الوحدة عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنهت إدارة الوحدة برئاسة الأستاذ سلطان أزهر، إجراءات التوقيع مع اللاعب محمد العمري - ظهير أيسر - القادم من نادي الرائد، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداء من الموسم المقبل."

وكان العمري (28 عاماً) قد بدأ مسيرته مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الرائد عام 2015 واستمر في صفوفه حتى وقع مع الوحدة ليصبح ثاني لاعب ينضم إلى الفريق المكي خلال الفترة الحالية بعد عبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء.