الآسيوي يعاقب الهلال ويغرم الشلهوب وكاريو

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، غرامات مالية على الهلال بالإضافة إلى لاعبيه محمد الشلهوب، قائد الفريق، والبيروفي أندريه كاريو.

وجاءت القرارات بسبب المباريات التي خاضها الفريق في النسخة الماضية، والتي كان قد حقق لقبها الهلال.

إذ فرضت اللجنة عقوبة مالية تبلغ 25 ألف دولار على الهلال، بسبب عدم مرور كافة أعضاء الفريق عبر المنطقة المختلطة للإعلام بعد نهاية مباراة الهلال أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي البطولة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.

كما تم تغريم الهلال 10 آلاف دولار بسبب رمي جماهير النادي لخمسة زجاجات ماء على الأقل بعد نهاية مباراة الفريق أمام السد القطري ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بتاريخ 22 أكتوبر الماضي.

وقررت اللجنة معاقبة محمد الشلهوب بغرامة تبلغ 10 آلاف دولار، وذلك لعدم حضور اللاعب إلى المقابلة السريعة بعد مباراة الهلال أمام السد القطري في ذهاب نصف النهائي.

وشملت عقوبات الآسيوي أيضا أندريه كاريو بـ 10 آلاف دولار، لعدم حضور اللاعب للمقابلة السريعة بعد مباراة فريقه في ذهاب نصف النهائي ضد السد القطري.

وغرمت اللجنة الهلال أيضا بمبلغ 25 ألف دولار، نظير عدم مرور جميع أعضاء الفريق بالمنطقة الإعلامية المختلطة بعد نهاية مباراة ذهاب نصف النهائي.