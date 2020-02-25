بطل سباقات السيارات.. وزير الرياضة الأول في السعودية

أصبح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أول وزير للرياضة في السعودية بعد صدور أمر ملكي يوم الثلاثاء بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة.

ويعرف الأمير عبدالعزيز بأنه أول رياضي يتولى قيادة المؤسسة الرياضية في السعودية وذلك أواخر عام 2018 عندما تولى رئاستها حتى الخامس والعشرين من فبراير 2020 عندما تم تحويل الهيئة إلى وزارة.

وبدأ الأمير الشاب مشواره مع الرياضة ممارساً لها، إذ بدأ احتراف رياضة السيارات قبل 15 عاماً، وبعد عام من دخوله المجال حصل على المركز الثاني في بطولة الأوتوكروس، وكذلك فاز بالمركز الأول في فورمولا بي إم دبليو، وفي عام 2007 حصل على المركز الثالث في ذات البطولة، وفي 2008 حل ثانياً في بطولة لامبورغيني تروفيو.

وبدأ وزير الرياضة الجديد عام 2009 بالحصول على المركز الثاني في الترتيب العام والأول على الفئة بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، وبعدها بعام توج بالمركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط وفي 2011 حل ثانياً في البطولة ذاتها.

وعاد الأمير عبدالعزيز إلى تحقيق المركز الأول في بطولة بورشه الشرق الأوسط عام 2012، وفي 2014 فاز بالمركز الأول على فئته في تحدي الخليج، وبعد عام فاز بسباق تحدي كأس دبي 24 وحل ثالثاً في الترتيب العام لسائقي مرسيدي إم جي، وكذلك نال المركز الأول في سباق النوربورغرنغ 6 ساعات للتحمل.

وفي منتصف عام 2017 دخل الأمير عبدالعزيز العمل الرسمي في المؤسسة الرياضية السعودية عندما تم تعيينه نائباً لمحمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واستمر في منصبه حتى ديسمبر 2018 عندما تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرياضة.