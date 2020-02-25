رازفان يزيح فيتوريا من صدارة مدربي الدوري السعودي

تقدم الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، إلى المركز الـ 16 على مستوى العالم، فيما تراجع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، إلى الـ 18 عالميا.

وبحسب موقع "club world ranking" المختص في تصنيف المدربين والأندية، فإن مدرب الهلال حقق أفضل مركز له طوال مسيرته التدريبية، وتفوق لأول مرة على روي فيتوريا، وذلك عقب مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية وفوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وشهدت قائمة أول 100 مدرب تواجد أربعة أسماء فنية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هما لوتشيسكو وفيتوريا، بالإضافة إلى البرازيلي أندريه لويز مدرب الحزم الذي تراجع من المركز 62 إلى 64، بالإضافة إلى مواطنه فابيو كاريلي، المدير الفني لاتحاد جدة، الذي وصل إلى المركز الـ 75 عالميا، علما بأنه تراجع 4 مراكز.

وخرج البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، من قائمة الـ 100، بعدما كان في المركز 99 عالميا، ليتراجع إلى 117، وصعد البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني للرائد إلى المركز 161 متقدما 5 مراكز في التصنيف الذي صدر بتاريخ 24 فبراير الجاري.

وقفز السعودي خالد العطوي، مدرب الاتفاق، 45 مركزا ليتواجد في المرتبة 313 عالميا، وحل بعده مدرب ضمك الجزائري نور الدين زكري، في 320، فيما تواجد البرتغالي فيتور كامبيلوس، مدرب التعاون، في المركز 352، والأورغوياني كارينيو، مدرب الوحدة، في المركز 345.

وحل التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرب أبها، في المرتبة 359 عالميا، وخلفه في المركز الـ 368 جاء البرتغالي جورجي سيماو المدير الفني للفيحاء، ثم مدرب الشباب، الإسباني لويس غارسيا، في الـ 525، و البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفتح، تقدم من 647 إلى 566 عالميا.