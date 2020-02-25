فيلانويفا يعلن موعد عودته إلى تشيلي.. ويكشف طلب خيمينيز

كشف كارلوس فيلانويفا، لاعب الفيحاء، عن أنه سيعود إلى موطنه تشيلي في يونيو القادم بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي.

وقال صاحب الـ "34 عاما" في مقابلة مع صحيفة "آس" في نسختها التشيلية، يوم الثلاثاء: أسعدتني أخبار اهتمام كولو كولو، إنه فخر بالنسبة لي، لأن اللعب في أكبر أندية تشيلي يعد أمرا جميلا، لكن في الحقيقة لم يكن هناك أي اتصال معي من أي شخص في نادي كولو كولو.

وبخصوص إمكانية عودته إلى الدوري التشيلي مستقبلا، ذكر: عقدي يستمر مع الفيحاء إلى يونيو المقبل، وفكرتي دائما كانت العودة إلى تشيلي، وآمل أن أحصل على عرض حقيقي وأن أكون من ضمن أولويات الفرق الكبيرة في تشيلي، وإذا ما كان هناك عرض جدي سأقوم بدراسته وتحليله، خاصة وأن عائلتي تريد العودة إلى تشيلي أيضا، لذلك نأمل بالحصول على عرض جيد.

ولفت فيلانويفا إلى أن مواطنه وزميله السابق في اتحاد جدة، لويس خيمينيز، عرض عليه العودة إلى تشيلي واللعب معه في نادي بالستينو، وأردف: خيمينيز أفضل صديق لي في كرة القدم، ونتحدث دائما عن الدوري في تشيلي، وأخبرني عن تجربته الحالية وأنه يجب علي العودة، وطلب مني اللعب معه في فريق بالستينو.