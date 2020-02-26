الانضباط تعاقب جمهور الشباب.. وترفض شكوى النصر

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقوبة مالية تبلغ 45 ألف ريال على نادي الشباب بسبب سلوك جماهيريه في مباراة الفريق أمام النصر.

وقالت الانضباط في بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد السعودي: قام جمهور نادي الشباب بقذف 4 أدوات باتجاه أرض الملعب ولاعبي الفريق المنافس ورئيس نادي الفريق المنافس. كما غرمت نادي الشباب أيضا عشرة آلاف ريال، لحصول 6 من لاعبي فريق نادي الشباب على إنذارات أثناء المباراة.

ورفضت اللجنة الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد الجزائري نور الدين زكري، مدرب ضمك، وأوضحت اللجنة: تم رفض الشكوى لعدم ثبوت المخالفة، إذ تقدم نادي النصر بشكوى ضد مدرب فريق نادي ضمك، لقيامه بالبصق والسب والتهجم على مدرب فريق نادي النصر.

وعاقبت أيضا الهلال بـ 25 ألف ريال، لقيام جمهور نادي الهلال بقذف علبة مياه باتجاه أرض الملعب، في مباراتهم أمام الفيحاء، كما فرضت عقوبة تبلغ 30 ألف ريال على فهد بن نافل رئيس النادي لدخوله إلى أرض الملعب.

وقررت الانضباط معاقبة فهد العايد الرئيس التنفيذي لنادي الحزم بـ 30 ألف ريال، لدخوله إلى أرض الملعب بعد مباراة الفريق أمام الاتفاق.

وبلغت عقوبة رئيس نادي الفتح سعد العفالق 10 آلاف ريال، عقب الإدلاء بتصريح تضمن إساءة لمسؤولي مباراة فريقه ضد الفيصلي، بالإضافة إلى 20 ألف ريال لدخوله إلى أرض الملعب، وفرضت أيضا غرامة على النادي تبلغ 10 آلاف ريال لحصول ستة لاعبين من فريق نادي الفتح على 6 إنذارات أثناء المباراة.