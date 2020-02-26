الهلال يسعى لتأمين صدارته أمام التعاون

يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويبحث الهلال عن فوزٍ يوسع فارق النقاط بينه وبين وصيفه النصر إلى 6 مؤقتاً قبل مواجهة الأخير أمام ضيفه أهلي جدة التي ستقام بعد هذا اللقاء.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً بقيادة مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو بعد الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق في آخر 4 مباريات له في الدوري، بالإضافة إلى فوزه في أول لقاءين بدوري أبطال آسيا أمام شاهر خودرو الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وحافظ الهلال على فارق 3 نقاط بينه وبين وصيفه النصر بعد فوزه القاتل أمام ضيفه اتحاد جدة بهدف في الوقت بدل الضائع، يوم السبت الماضي في ختام المرحلة 18.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق 5 مباريات بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حين أن الفريق قدّم أداءً مميزاً بدوري أبطال آسيا عقب فوزه في أول مواجهتين أمام الشارقة الإماراتي والدحيل القطري.

ويتطلع التعاون لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في الحصول على مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ومن المتوقع أن يزج البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب التعاون بمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا كأساسي لأول مرة منذ إصابته في مواجهة السوبر السعودي أمام النصر التي حسمها الأخير بركلات الترجيح في يناير الماضي.

وشارك توامبا مع الفريق في آخر مواجهتين كبديل حيث لعب آخر 4 دقائق في مواجهة الدحيل القطري آسيوياً ولعب آخر 12 دقيقة في مواجهة الرائد في المرحلة الماضية.