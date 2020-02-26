رجاء الله السلمي: تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة قرار تاريخي

أكد رجاء الله السلمي، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام، أن الأوامر الملكية بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، دليل على ما تحظى به الرياضة من اهتمام.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة دليل على ما تحظى به الرياضة من اهتمام، قرار تاريخي أسعد كل الرياضيين، كون قطاع الرياضة يتحول إلى وزارة يعني المزيد من الدعم والاهتمام والتحفيز.

وأضاف: الجميع شاهد استضافة السعودية للعديد من الأحداث الرياضية على مستوى عالمي حققت مشاهدات غير مسبوقة تلفزيونيا وإعلاميا، وحضور كبير لنجوم الرياضة في مختلف الألعاب.

وأردف: كل هذه الأحداث لم تكن تتحق لولا الدعم والاهتمام الذي وجده قطاع الرياضة، أيضا يعكس هذا الأمر ما يجب أن يكون عليه الواقع، ويعني أن يكون هناك مزيد من التنظيم والتمكين، القرار سيكون أكثر قدرة على السرعة وتحقيق المستهدفات للوصول إلى الصورة المطلوبة.