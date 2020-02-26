هوساوي: بيليتش والحبسي ساعداني في تجربة وست بروميتش

كشف الدولي السعودي السابق أسامة هوساوي أن سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش الحالي ومدرب اتحاد جدة السابق والعماني علي الحبسي حارس الهلال السابق ساعداه في تجربة المعايشة التي يقضيها حالياً في النادي الإنجليزي، مشيراً إلى أن منصب المدير الرياضي أثار اهتمامه.

وقال هوساوي لبرنامج "في المرمى": الهدف من التجربة هو المعايشة لتعلم كل شيء في كافة التفاصيل الرياضية والإدارية والطبية وحتى في مجال التغذية، صحيح أنني لعبت كرة القدم على أعلى المستويات لكن يجب تعلم كل شيء.

وتابع: بيليتش خدمني كثيراً وقال إنه جاهز لمساعدتني، كما أن زميلي السابق علي الحبسي كان حلقة الوصل وساعدني كثيراً على التأقلم مع النادي ولا أنسى المصري أحمد حجازي.

وختم لاعب الهلال والأهلي والوحدة السابق حديثه قائلاً: أتواجد في التاسعة صباحاً وأتناول الإفطار مع اللاعبين وبعدها أذهب إلى كافة المرافق للتعلم ومعرفة كيفية سير العمل، والحقيقة لفت نظري منصب المدير الرياضي وأهميته داخل النادي، وهو منصب يجب أن يكون لدينا في الأندية السعودية.