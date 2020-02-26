"الكرات الثابتة".. طريقة السومة المحببة لهز شباك النصر

بات النصر من الأندية المفضلة لدى عمر السومة، لاعب أهلي جدة، بعدما تواجد بطل النسخة الماضية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن أكثر ثلاثة أندية سجل فيها المهاجم السوري خلال مسيرته مع أهلي جدة.

ويتواجد النصر في المرتبة الثانية إلى جانب غريمه الهلال، في قائمة أكثر الأندية التي هز شباكها السومة، بعد الرائد الذي أحرز في مرماه الدولي السوري "17 هدفا"، مقابل 11 هدفا في النصر والهلال بالتساوي.

وبالعودة إلى أهداف مهاجم أهلي جدة في النصر، فإن معظمها جاءت عن طريق كرات ثابتة وركلات جزاء "6 أهداف"، والبداية كانت في الجولة السابعة في مسابقة الدوري بنسخة 2014-2015، عندما سجل لأول مرة في النصر، وجاء الهدف عن طريق ركلة ثابتة في الدقيقة 49، وفي مباراته الثانية ضد النصر، تمكن صاحب الـ "30 عاما" من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الجولة 20 من ذات الموسم، وأحرز الهدفين الأول والثاني عن طريق ركلتي جزاء، قبل أن يسجل الثالث عبر كرة رأسية.

وفي موسم 2015-2016، تمكن السومة من تكرار "الهاتريك" مجددا، عندما التقى الفريقان ضمن الأسبوع الرابع في الدوري، وجاء أول هدفين عبر كرتين ثابتتين، والثالث من كرة متحركة، فيما لم يتمكن من تسجيل أي هدف في لقاء الجولة الثانية، واكتفى بصناعة هدف واحد لزملائه، لكن سرعان ما عاد للتسجيل في النصر، عندما قاد فريقه للتتويج بكأس الملك في نهاية الموسم، عبر هدفين، جاء الأول من رأسية، والثاني عبر كرة متحركة.

وغاب مهاجم أهلي جدة عن التسجيل في شباك النصر خلال موسمي 2016-2017 و2017-2018، قبل أن يعود ويسجل هدفين في مباراتي الدوري بالموسم الماضي، إذ جاء الهدف الأول في الأسبوع الثامن عبر هجمة مرتدة، والثاني في الجولة 20 عن طريق ركلة جزاء.

وضمن منافسات الدور الأول في الموسم الحالي لم يتمكن السومة من التسجيل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يستضيف النصر فريق أهلي جدة، يوم الخميس، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.