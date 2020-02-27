الهلال يعبر التعاون ويعزز صدارته بهدف الدوسري

واصل الهلال مسلسل انتصاراته بعد فوزه على مضيفه التعاون 1-صفر ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن وصيفه النصر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

واحتاج الهلال 16 دقيقة فقط حتى تمكن لاعبه سالم الدوسري من افتتاح التسجيل بعدما حول تمريرة زميله صالح الشهري برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

ورد التعاون سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مدافعه طلال عبسي لعرضية زميله نيلدو بيترولينا وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر البرازيلس كارلوس إدواردو لاعب الهلال هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس كاسيو.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون بحثه عن هدف التعادل وكاد لاعبه البرازيلي نيلدو أن يهز شباك الهلال بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله فهد الرشيدي إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

ورد الهلال سريعاً وسنحت له فرصة محققة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من زميله مد الله العلياني ليخترق دفاع التعاون ويسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت عارضة الحارس كاسيو.

وعند الدقيقة 65 أجرى الروماني رازفان لوتشيسكو تغييره الأول بدخول مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بديلاً لزميله صالح الشهري، ليتبعه بتغيير آخر بدخول الإيطالي سباستيان جوفينكو بديلاً لزميله البيروفي آندري كاريليو.

وكاد الإيطالي جوفينكو أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وفرض الهلال سيطرته في الدقائق العشر الأخيرة في حين لم ينجح التعاون في الوصول لمرمى ضيفه لتنتهي المباراة بفوز الأول بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في المركز الأول وبفارق 6 نقاط مؤقتاً عن وصيفه النصر الذي سيلاقي ضيفه أهلي جدة في وقتٍ لاحق، في حين بقي التعاون على رصيده السابق 29 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.