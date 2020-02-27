جوليانو ينقذ النصر من الخسارة أمام أهلي جدة

أنقذ البرازيلي جوليانو دي باولا قائد النصر فريقه من خسارة محققة أمام ضيفه أهلي جدة في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 واحتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وتقاسم الفريقان أفضلية الشوط الأول التي بدأت نصراوية خلال النصف ساعة الأولى حيث سنحت له فرصة مبكرة لمدافعه البرازيلي مايكون بيريرا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر لمدافعه مايكون الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة الاهلاوية.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف النصر هجومه وسنحت للاعبه البرازيلي بيتروس فرصة محققة حينما تلقى تمريرة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 32 ارتكب البرازيلي بيتروس خطأً فادحاً حينما حول عرضية مواطنه لوكاس ليما لاعب الأهلي بكتفه لتستقر في شباك زميله الحارس براند جونز.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه السوري عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الجزائري يوسف بلايلي.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت مدافع الأهلي محمد بصاص الذي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وسنحت للاعبه الألماني ماركو مارين فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة الأهلاوية.

وسنحت فرصة محققة للأهلي وتحديداً لمهاجمه عمر السومة الذي تلقى تمريرة من زميله دجانيني تافاريس أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني تحسن أداء وفرض سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله أحمد موسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 58 تمكن البرازيلي جوليانو قائد النصر من تسجيل هدف تقليص الفارص بعدما حول تمريرة زميله عبدالرزاق حمدالله بقدمه لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وواصل النصر هجومه ونجح البرازيلي جوليانو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 66 بعدما ارتقى لعرضية زميله نور الدين مرابط وحول الكرة برأسه لتسكن شباك الأهلي.

وكثّف النصر هجومه وأهدر لاعبه جوليانو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه بيتروس لينفرد بالمرمى إلا أن حارس الأهلي ياسر المسيليم تمكن من إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الأهلي عمر السومة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن غريب ليواجه مرمى النصر ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.