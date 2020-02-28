الاتحاد يستضيف الشباب بهدف الابتعاد عن منطقة الخطر

يسعى اتحاد جدة إلى تضميد جراحه حينما يستضيف الشباب على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الفتح لمواصلة انطلاقته حينما يواجه ضيفه الوحدة، ويبحث الاتفاق عن انتصاره الثاني توالياً حينما يستضيف أبها في ختام المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الجوهرة المشعة بجدة سيكون الاتحاد مطالباً بتحقيق 3 نقاطٍ إذا ما أراد الابتعاد عن خطر الهبوط حينما يستضيف الشباب.

وأصبح الاتحاد في وضع حرج للغاية بعد الخسائر المتتالية التي مني فيها الفريق والتي قربته كثيراً من خطر الهبوط الذي يحاصره منذ الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن الفريق استعاد توازنه في المرحلة 17 حينما انتصر على مضيفه التعاون 2-1 إلا أنه تلقى خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام ضيفه ضمك ومضيفه الهلال ليبقى في المركز 13 برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفتح صاحب المركز 14.

ويبحث البرازيلي فابيو كاريلي عن أول فوزٍ له في مواجهته الثانية مع الفريق، حيث من المتوقع أن يعيد التونسي أنيس البدري إلى القائمة الأساسية بجانب الإيفواري ويلفرد بوني. وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في المرحلة الماضية حينما حل ضيفاً على متصدر الدوري الهلال بقيادة مدربه الجديد كاريلي حيث كان الفريق قريباً من الخروج بنقطة قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من حسم اللقاء في الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل يسعى الشباب إلى مواصلة انتصاراته وإنعاش حظوظه بالحصول على مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل وهي المسابقة الغائبة عن الفريق في آخر خمس سنوات. ونجح الشباب باستعادة توازنه حينما حقق فوزاً ثميناً أمام ضيفه ضمك 3-2 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز الثامن وبفارق 6 نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الفتح عن مواصلة انطلاقته والمضي قدماً نحو مراكز الأمان حينما يستضيف نظيره الوحدة. ونجح الفتح بتحقيق فوزٍ ثمين أمام مضيفه أهلي جدة بنتيجة 1-صفر ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز 14.

وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة توازنه واستغلال تعادل الأهلي أمام النصر للانفراد بالمركز الثالث.

وتلقى الوحدة خسارةً مفاجئة في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفيحاء بثنائية نظيفة ليبقى في المركز الرابع برصيد 33 نقطة. وأمام الوحدة فرصة للانفراد بالمركز الثالث في حين أن الخسارة قد تجعل الفريق يتراجع إلى المركز الخامس في حال فاز الرائد على مضيفه الفيحاء.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف أبها المتعثر. ونجح الاتفاق بإيقاف مسلسل نزيف النقاط عقب تحقيقه فوزاً ثمنياً على مضيفه الفيصلي 2-1 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز 11.

وفي المقابل يبحث أبها عن فوزٍ يعيد الفريق إلى جادة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 6 مباريات. وتراجع أداء أبها كثيراً في آخر 6 مباريات والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات حيث خسر 5 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة كانت أمام العدالة في المرحلة السابقة ليبقى في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.